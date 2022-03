Rai Vloet vindt nieuwe club na ongeluk waarbij 4-jarig jongetje omkwam

De Schijndelse profvoetballer Rai Vloet gaat voetballen voor FC Astana in Kazachstan. Vloet was in november betrokken bij een dodelijk ongeluk, waarbij de 4-jarige Gio om het leven kwam. Uit onderzoek bleek dat de voetballer veel te hard reed en onder invloed was van alcohol. De middenvelder moest na een storm van kritiek vertrekken bij zijn club Heracles.

"In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximum snelheid van 130 kilometer per uur en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken. Op basis van deze nu onjuist gebleken informatie heeft Heracles Almelo tot op heden in goed vertrouwen en als goed werkgever al haar beslissingen genomen", liet Heracles in januari weten.

De komst van Vloet naar FC Astana is vrijdagmiddag door de club bekendgemaakt. In januari keerde Vloet terug in de selectie van Heracles, maar de rentree was van korte duur nadat de club uit Almelo nieuwe informatie kreeg over het ongeluk.

Bij het ongeluk raakte de 4-jarig Gio zwaargewond. Hij overleed later in het ziekenhuis. Zijn ouders en nog een ander kind raakten ook gewond. Het gezin kwam terug van vakantie. Ze deden eerder hun verhaal in de Telegraaf. Het gezin was vlak na middernacht aangekomen op Schiphol en had de opa’s en oma’s nog even laten weten dat ze veilig waren geland. Rond een uur 's nachts zetten ze koers naar Zoetermeer.

In de auto – een stationwagen – werd gepraat. De kinderen hadden geslapen in het vliegtuig en waren wakker. Wat zouden ze gaan doen als ze weer thuis zijn, was de vraag. Gio gaf aan dat hij graag op de bank een zakje paprikachips zou eten. Dat waren de laatste woorden die moeder Sanne zich nog van hem herinnert. Vervolgens boorde een aanstormende auto zich met een enorme snelheid in de achterkant van hun auto.

Daarna was het akelig stil in de auto van het Zoetermeerse gezin. Beide ouders waren buiten bewustzijn geraakt. Sanne kwam als eerste bij. Ze stapte uit en opende het portier bij Faye, die meteen reageerde. Haar man kwam vervolgens langzaam bij. Maar toen ze omliep naar Gio, zag ze dat hij voorover hing in zijn gordel. Ondanks alle reanimatiepogingen van toegesneld ambulancepersoneel overleed de jongen.