Knuffels en bloemen op de plek waar twee kinderen omkwamen in Chaam

Na het fatale ongeval op de Oude Bredasebaan in Chaam zijn zondag bloemen gelegd. Bij het ongeluk kwamen zaterdag een kind van vier en een baby om het leven. De moeder van het gezin en haar derde kind raakten zwaargewond.

Op de plek waar het misging, zijn inmiddels bloemen gelegd. Het is niet bekend wie ze daar heeft neergelegd.

Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk is gebeurd. De politie doet onderzoek naar de toedracht maar zegt dat er geen ander verkeer betrokken is geweest.

"Hierbij is de verklaring van de bestuurster van groot belang", benadrukte een woordvoerder van de politie eerder zondag. Maar gezien haar gezondheid en de dramatische situatie die zich heeft afgespeeld, zal dat verhoor pas later plaatsvinden.

