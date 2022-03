Ongeluk Chaam: moeder (22) en dochter (2) in ziekenhuis, nog niet gehoord

Bloemen en knuffels markeren de plek waar het ongeluk gebeurde (foto: Jeroen Stuve - SQ Vision).

De moeder die zaterdag met haar gezin tegen een boom reed in Chaam, is nog niet gehoord. De 22-jarige vrouw ligt zwaargewond in het ziekenhuis, net als haar 2-jarige dochter. Haar zoontjes van 4 en 0 kwamen bij het fatale ongeval om het leven.

De auto raakte van de weg op de Oude Bredasebaan in Chaam en botste tegen een boom naast de nagenoeg rechte weg. Er was geen ander verkeer bij betrokken. Standaard onderzoeken

Het onderzoek naar het ongeluk is nog in volle gang laat de politie weten. De vrouw is nog niet gehoord en ligt zwaargewond in het ziekenhuis, over haar medische toestand doet de politie verder geen uitspraken. Getuigen worden gehoord en er wordt technisch onderzoek gedaan. “Alles wordt daarin meegenomen. Dat zijn onderzoeken naar de auto en ook naar de bevestiging van de kinderzitjes. Het gaat om standaard onderzoeken”, benadrukt een politiewoordvoerder. Gezondheid heeft prioriteit

Er reed volgens een buurtbewoner een wagen achter de verongelukte auto. "De mensen in die wagen vertelden tegen ons dat ze gewoon vijftig kilometer per uur reden. Volgens die mensen ging de auto gewoon opeens plots naar links. Uit het niets." De politie wil de vrouw graag spreken maar gaf van het weekend al aan dat haar gezondheid en de dramatische situatie waarin ze verkeert nu prioriteit hebben.