Gewapende overval op Mark Gillis: vier mannen melden zich bij politie

De vier mannen die enkele dagen vóór de overval bij het chalet van Mark Gillis gezien zijn, hebben zich gemeld bij de politie.

Dat meldt het tv-programma Opsporing Verzocht dinsdagavond. De mannen hebben zelf contact gezocht met de politie na een uitzending van Bureau Brabant van maandag.

Nader onderzoek

Gillis werd afgelopen november bruut overvallen bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Drie mannen wachtten hem midden in de nacht op, mishandelden hem en doorzochten zijn huis. Dat werd allemaal vastgelegd op bewakingsbeelden, die maandag te zien waren in Bureau Brabant.

In dagen voor de overval op Mark Gillis zijn bij zijn chalet een aantal mannen gefilmd. De politie heeft het vermoeden dat ze de boel verkenden. Nader onderzoek moet nu uitwijzen of de vier mannen die zich hebben gemeld een rol speelden bij de overval.

Naar aanleiding van uitzending van Bureau Brabant kreeg de politie dinsdag al zeven tips. Het onderzoek is nog altijd in volle gang.