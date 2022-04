Gehackte woningcorporaties betalen geen losgeld: 'Belachelijke eisen'

De drie woningcorporaties die slachtoffer zijn geworden van een cyberaanval gaan geen losgeld betalen, zo laten ze dinsdag weten. In het weekend van 26 en 27 maart werden de systemen van de corporaties Laurentius, Alwel en Zaya aangevallen en gingen de computersystemen plat.

Cybercriminelen hebben losgeld geëist om de systemen weer op gang te krijgen. Om welk bedrag het gaat is niet bekend. Evenmin is duidelijk welke gegevens de cybercriminelen in handen hebben. Toch blijven de corporaties bij hun besluit om niet te betalen.

“Ten eerste gaat het om maatschappelijk geld. Daarnaast willen we niet meewerken aan criminelen activiteiten en gaat het om belachelijke eisen.", vertelt woordvoerder Noud Bex. Hij vertegenwoordigt de in totaal acht Nederlandse woningcorporaties in Nederland die door de hack zijn getroffen.

Het is niet duidelijk wanneer de corporaties weten wat er precies aan gegegevens is gestolen. “Als we dat dadelijk duidelijk hebben, zal iedereen worden geïnformeerd. We zullen dan alle gedupeerde mensen adviseren waar eventuele risico's zitten en of ze bijvoorbeeld een wachtwoord moeten veranderen”, zegt Bex. Hij kon niet aangeven of de systemen van de corporaties uit Den Bosch, Roosendaal en Breda weer normaal werken.

