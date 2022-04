Als 'kanonskogel' naar beneden en bijna over de kop in de Aqualoop

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Als 'kanonskogel' naar beneden: loopingglijbaan primeur in de Benelux

Na een vrije val van elf meter als een kanonskogel door een glijbaan vliegen die dan ook nog bijna over de kop gaat, althans zo voelt het als je erin zit. Dat is de Aqualoop, de nieuwste glijbaan van Center Parcs Kempervennen. Donderdag is die geopend en dat moest natuurlijk even getest worden.

Met de zogenoemde loopingglijbaan heeft Center Parcs naar eigen zeggen een primeur in de Benelux. De Aqualoop begint op dertien meter hoogte. Je stapt op een plateau in een glazen buis. Als je op een knopt drukt, telt de glijbaan af, verdwijnt de grond onder je voeten en volgt er een vrije van elf meter. Maar op dat bewuste knopje drukken is behoorlijk spannend volgens onze officiële tester: collega Thijs den Ouden.

"Echt.... Waar begin ik aan?!"

Thijs stapt zelfverzekerd de glazen 'koker' in. Totdat hij zich realiseert dat de grond binnen een paar seconden letterlijk onder zijn voeten zal wegzakken. "Echt... Waar begin ik aan?!" Dan is daar ineens het aftelmoment: three, two, one...GO! En Thijs is weg.