Paaspop kan na 3 jaar eindelijk weer los: 'Wordt de mooiste editie ooit'

Twee jaar op rij moest de organisatie van Paaspop het festivalterrein op het laatste moment weer afbreken, maar dit jaar gaat het toch echt gebeuren. Er gelden geen coronaregels meer, dus het festival kan over zes dagen ein-de-lijk van start. De opbouw is vrijdag in volle gang. "We zijn heel blij. Het wordt dit jaar weer zoals het altijd is geweest", zegt festivaldirecteur Peter Sanders.

Trots loopt Sanders vrijdag over het weiland in Schijndel waar volgende week elke dag 35.000 mensen zullen staan. Het personeel is druk bezig met de opbouw van het festivalterrein. In 2020 en 2021 was dat ook zo, maar toen gooide het coronavirus telkens op het laatste moment roet in het eten en moest alles weer worden afgebroken.

"Vooral vorig jaar was frustrerend", vertelt Sanders. "Toen hadden we het festival op tijd verzet naar september, maar mochten we toch niet doorgaan. We stonden half opgebouwd en moesten weer afbreken", herinnert de festivaldirecteur zich.

In september wist de organisatie het nog op te lossen met een heel kleinschalig Paaspop XS, waar 750 mensen welkom waren. Maar dit jaar kunnen duizenden bezoekers weer genieten van Paaspop in volle glorie. "Het voelt helemaal geweldig. We hebben wat dingen verbeterd en ik ben zelf ook onder de indruk van wat we nu aan het bouwen zijn."