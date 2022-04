Drugsverdachte wil extra onderzoek naar agent die zelfmoord pleegde

De advocaat van drugsverdachte Joop M. uit Zevenbergschen Hoek wil dat er extra onderzoek wordt gedaan naar de undercoveragent die vorig jaar zelfmoord pleegde. Hij wil toegang tot WhatsAppberichten en verschillende collega's van de agent moeten als getuigen worden gehoord, meent advocaat Michel van Stratum maandag in de rechtbank in Breda. "Dit zijn cruciale stukken die ontbreken." De rechtbank beslist hier donderdag over.

De 46-jarige verdachte staat maandag terecht omdat hij ervan verdacht wordt dat hij 1300 kilo cocaïne heeft ingevoerd via de haven van Vlissingen. Een undercoveragent kwam in 2020 naast Joop M. wonen om daar onderzoek naar te doen.

Undercoveragent 'Peter Paul'

Undercoveragent 'A4265', alias Peter Paul, infiltreerde in het leven van verdachte Joop M. (41) in Zevenbergschen Hoek. De politie denkt dat de verdachte bezig was met de import en doorvoer van vele honderden kilo's cocaïne en het witwassen van drugsgeld. Hij zou vooral een organiserende rol hebben.

Agent 'A4265' ging in een huis naast de verdachte wonen en kwam vaak over de vloer bij M. Hij kreeg na verloop van tijd een relatie met de vrouw van de verdachte. De undercoveragent werkte onder zo'n hoge druk dat hij in april 2021 zelfmoord pleegde. Volgens onderzoek naar de undercoveroperatie heeft de agent te weinig ondersteuning gekregen.

Verslaglegging onder de maat

De advocaat van Joop M. wil dat er extra onderzoek komt naar de werkwijze van agent 'A4265', om te onderzoeken of de operatie volgens de regels is verlopen. Hij vindt dat de verslaglegging daarover tot nu toe onder de maat is.

Advocaat Van Stratum had gehoopt dat het verhoor van een teamleider van de undercoveragent meer informatie zou opleveren, maar dat was volgens hem niet zo. De verkeerde teamleider zou verhoord zijn, want hij was alleen aan het einde van de actie betrokken bij agent 'A4265'. De rechtbank wilde juist meer informatie over de beginperiode.

Later op de dag wordt een tweede teamleider van de undercoveragent gehoord. Als daar wel de informatie uit komt waar de advocaat op hoopt, zijn volgens hem al zijn verzoeken niet meer nodig.

Feestjes met veel alcohol

De advocaat van Joop M. heeft nog meer vragen. De undercoveragent organiseerde feestjes waar stevig zou zijn gedronken. Dat is volgens hem geen fatsoenlijke gang van zaken voor een undercoveragent. De extra getuigen die hij wil ondervragen, zouden daar mogelijk over kunnen verklaren.

De rechter merkt maandag op dat dit al in de rapporten staat beschreven, maar dat is volgens de advocaat niet gedetailleerd genoeg. "We willen precies weten wat er is gebeurd, van het begin tot aan het trieste einde", aldus de advocaat.

OM wil informatie niet geven

Het Openbaar Ministerie (OM) vraagt de rechtbank om alle onderzoekswensen af te wijzen. "Het OM heeft van de advocaat vandaag heel veel woorden gehoord, maar geen nieuwe onderbouwing", is de toelichting.

De adcovaat heeft al eerder gevraagd om WhatsApp-berichten van de overleden undercoveragent in te zien en om verschillende extra getuigen te horen. Dit werd destijds door de rechtbank afgewezen. De rechtbank beslist hier donderdag opnieuw over.

Heb jij vragen over zelfmoord? Stichting 113 Zelfmoordpreventie: bel 113 of 0800-0113 (gratis), of anoniem via de chat op de website 113.nl.

