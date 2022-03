Drugsverdachte wil appjes zien van undercoveragent die zelfmoord pleegde

Cocaïne (archieffoto)

De 46-jarige drugsverdachte Joop M. uit Zevenbergschen Hoek wil toegang tot alle WhatsAppberichten en afgeluisterde gesprekken die hij had met een undercoveragent die vorig jaar zelfmoord pleegde. Zijn advocaat diende dat verzoek dinsdag in bij de rechtbank in Breda. De agent was in het huis naast hem komen wonen.

Evie Hendriks & ANP Geschreven door