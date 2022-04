Fraude met mest: na vijf jaar nu werkstraffen en boetes

Vier mannen uit Overloon en Stevensbeek hebben werkstraffen en boetes gekregen voor fraude met mest. De rechtbank in Den Bosch heeft dit dinsdag bepaald. De zaak kwam vijf jaar geleden aan het licht bij een controle van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Volgens de rechter werd bij mesttransporten veel meer fosfaat afgevoerd dan wat in de papieren stond en wat wettelijk is toegestaan.

Eerder concludeerde het Openbaar Ministerie (OM) al vdat de mannen op grote schaal mestmonsters manipuleerden en valse documenten opmaakten. Daarmee is geprobeerd om de regels in de mestwetgeving te omzeilen, vindt nu ook de rechter.

Brabant heeft een twijfelachtige reputatie hoog te houden op het gebied van mestfraude. Vee- of transportbedrijven komen geregeld in de problemen, omdat ze door een grote productie en een tekort aan afzetgebieden met overtollige mest worden geconfronteerd. Manieren om al die mest te verwerken ontbreken.

De nu veroordeelde bedrijven in Overloon en Stevensbeek zijn niet de enige boosdoeners; ook ondernemers in Lierop en Wintelre bezorgen gemeenten, de NVWA, politie en justitie handenvol werk. Omdat de fraude vaak moeilijk is aan te tonen, kan het lang duren voor het tot straffen komt.

