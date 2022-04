Zaak rond undercoveragent die zelfmoord pleegde uitgesteld

De rechtszaak rond de undercoveroperatie waarbij de agent vorig jaar zelfmoord pleegde in Zevenbergschen Hoek, is voorlopig uitgesteld. De rechtbank in Breda vond vrijdag dat er eerst nog directe begeleiders van de undercoveragent moeten worden gehoord. De vier teamleiders die afgelopen weken zijn gehoord, hebben volgens de rechter te weinig verteld en waren nauwelijks op de hoogte van de bevindingen van de begeleiders van de agent.

Undercoveragent 'A4265', alias Peter Paul, infiltreerde anderhalf jaar lang in het leven van de 46-jarige verdachte Joop M. (41) in Zevenbergschen Hoek. De politie denkt dat de verdachte bezig was met de import en doorvoer van vele honderden kilo's cocaïne en het witwassen van drugsgeld. Hij zou vooral een organiserende rol hebben.

'A4265' ging in een huis naast de verdachte wonen en kwam vaak over de vloer bij M. Hij kreeg na verloop van tijd een relatie met de vrouw van de verdachte. De undercoveragent werkte onder zo'n hoge druk dat hij in april 2021 zelfmoord pleegde. Volgens onderzoek naar de undercoveroperatie, heeft de agent te weinig ondersteuning gekregen.

Vier teamleiders gehoord

Joop M. wordt ervan verdacht dat hij 1300 kilo cocaïne heeft ingevoerd via de haven van Vlissingen. De verdachte en zijn advocaten proberen boven water te krijgen hoe de undercoveroperatie precies is gegaan. Zo vroeg de adcovaat maandag in de rechtbank al om extra onderzoek naar de agent. Hij vroeg om toegang tot WhatsAppberichten en wilde dat verschillende collega's van de agent als getuigen zouden worden gehoord.

De rechtbank in Breda, die de strafzaak tegen M. behandelt, heeft in de afgelopen twee weken de vier betrokken chefs gehoord. Ze wil weten hoe het undercovertraject liep, of dat rechtmatig was en of er sprake was van normschendingen. De teamleiders konden zich tijdens de verhoren veel niet herinneren.

"Er is bevestigd dat er in elk geval van augustus tot december 2020 geen operationele sturing is gegeven door de teamleider. Dat alles maakt dat wij onvoldoende zijn voorgelicht", laat de rechtbank weten.

Gebrek aan sturing

De rechtbank merkte ook op dat er eerder al onvolkomenheden in het undercovertraject aan het licht kwamen. Ze noemde het gebrek aan sturing vanuit de leiding, dat belangrijke documenten niet werden ondertekend, dat er een intieme relatie is ontstaan, maar ook dat de undercoveragent met het zoontje van M. naar de McDonald's is geweest.

Wanneer de zaak verder gaat is nog niet bekend. De rechtbank hoopt de zaak voor de zomer inhoudelijk te behandelen.

Heb jij vragen over zelfmoord? Stichting 113 Zelfmoordpreventie: bel 113 of 0800-0113 (gratis), of anoniem via de chat op de website 113.nl.

