Tabakswinkel drugsverdachte was niet vaak open, 'wel barbecues op straat'

Twee dagen nadat de 28-jarige Samir B. is opgepakt als verdachte in de zaak rond de grootste cocaïnevangst ooit in Nederland, ligt zijn tabakswinkel in de Graafsebuurt in Den Bosch er verlaten bij. Buurtbewoners zijn verbaasd over de inval bij het huis van de ondernemer. Al was wel duidelijk dat dit geen standaard tabakswinkeltje was.

De arrestatie van de Bosschenaar op woensdagochtend is onderdeel van een reeks invallen in meerdere landen. Aanleiding is de vondst van 23.000 kilo cocaïne vorig jaar in de havens van Antwerpen en Hamburg. De drugs hadden een waarde van 600 miljoen euro en als eindbestemming: Nederland.

De villa aan de Deken Pompenstraat (Foto: Eva de Schipper).