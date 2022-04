Glas van zonnepanelen belandt op golfbaan na brand in kippenstal Asten

Na de grote brand in een kippenstal in Asten, maandag, zijn deeltjes van zonnepanelen die op het dak van het bedrijf lagen, verspreid over de omgeving. Volgens de gemeente ‘is er geen directe gezondheidsschade te verwachten’, al kunnen de stukjes scherpe randjes hebben. Mede daarom wordt geadviseerd om dieren uit weilanden te halen waar de deeltjes worden gevonden. Bij de gemeente hebben zich nog geen verontruste mensen gemeld.

“Ze zijn een paar centimeter groot, maar hebben nauwelijks scherpe kantjes. Toch geven we iedereen die vandaag de baan opgaat, een papieren zakje mee om de restanten op te ruimen. Ze vallen best op.”

De stukjes glas van zonnepanelen zijn onder meer terecht gekomen op het terrein van Golfbaan Het Woold in Asten. “Sinds maandagmiddag zijn er stukjes letterlijk en figuurlijk uit de lucht komen dwarrelen. Ze zijn her en der op ons complex van zeventig tot tachtig hectare terecht gekomen”, vertelt Rens van der Schouw, operationeel manager van de golfbaan.

Bij de brand in het pluimveebedrijf aan de Bleekerweg kwamen tienduizenden kippen om. De gemeente heeft mensen en bedrijven in de buurt op de hoogte gebracht van de gevolgen. Zo zijn medewerkers het gebied ingetrokken waarover de stukjes zich hebben verspreid. Bewoners en bedrijven zijn bijgepraat of hebben een brief gekregen. "De boodschap die we van de brandweer hebben gekregen, is dat er geen sprake is van mogelijke besmetting, zoals bij asbest, maar van vervuiling", zo vertelt een woordvoerder. Ook Het Woold heeft een brief gekregen. Hierin staat dat tijdens de brand kleine deeltjes van zonnepanelen zijn verspreid.

Zelf opruimen

Via de rook zijn die fragmenten onder meer terecht gekomen ten zuidwesten van de Bleekerweg tot aan de golfbaan, in de richting van Nederweert. Van der Schouw: “Ik denk dat wij aan de uiterste kant van het gebied liggen waar de stukjes terecht zijn gekomen, al kan het ook zijn dat ze in de bossen en vijvers achter ons gevonden zullen worden.”

De gemeente vermeldt overigens in haar brief dat eigenaren van gronden waar de stukjes terecht zijn gekomen ‘er zelf verantwoordelijk voor zijn dat het afval wordt opgeruimd wordt.’ Ze adviseert bij het weghalen handschoenen aan te trekken, omdat het glas bros en scherp kan zijn en eventuele schade te verhalen op de verzekering.

