En nóg een ridder: toeslagenaffaire-advocaat Eva González Pérez verrast

Eigenlijk zou ze een dagje naar Maastricht gaan met SP-Kamerlid Renske Leijten, die zich ook inzet voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. Maar dat liep even anders. Dinsdagmorgen stond advocate Eva González Pérez op het podium van Muziekcentrum Eindhoven, ze kreeg van burgemeester Jorritsma van Eindhoven een koninklijke onderscheiding.

Dat het een andere dag zou worden dan gepland, daar kwam González Pérez achter toen haar man 's morgens een pak aantrok. En onderweg in de auto bleef ze zich afvragen wat er zou gaan gebeuren. Maar het enige dat ze te horen kreeg, is dat ze niet zo moest vissen. Het bleek allemaal onderdeel van een grote verrassing: uit handen van de burgemeester kreeg ze de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld.

"Wij mogen blij zijn dat wij in een democratische rechtsstaat wonen, maar ook daar gaat het wel eens mis tussen burgers en de overheid", zei burgemeester Jorritsma. González Peréz weet daar alles van. Zij staat tientallen mensen bij die de dupe zijn van de beruchte toeslagenaffaire. Mensen die door de Belastingdienst onterecht werden neergezet als fraudeurs en daardoor diep in de schulden kwamen te zitten.

De bevlogen advocate had het totaal niet zien aankomen. "Ik zie hier mensen die een onderscheiding krijgen omdat ze al tientallen jaren vrijwilligerswerk doen. Ik had gedacht misschien over dertig jaar eens aan de beurt te zijn." Ze is dolblij met de onderscheiding, die ze ziet als een erkenning voor haar inzet voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire.

De motivatie voor de onderscheiding is lovend: "Eva González Peréz is jarenlang een onnoemelijke grote steun geweest voor langenoten die buiten hun schuld om vastliepen in het systeem. Zij was voor velen de standvastige pilaar en enige hoop op een weg omhoog. Door haar rotsvaste vertrouwen in gerechtigheid is zij een onderdeel geworden van onze vaderlandse geschiedenis", zo staat er te lezen.

Maar al is het een enorme erkenning voor haar werk in de toeslagenaffaire, dat betekent niet dat het werk al gedaan is. Veel slachtoffers hebben nog steeds grote problemen en ondanks toezeggingen is er veel nog niet voor ze opgelost. Ook als ridder blijft Eva González Pérez zich inzetten voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire.

