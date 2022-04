Voor het eerst weer fors meer lintjes uitgedeeld in Brabant: 544

Het aantal mensen in Brabant dat bij gelegenheid van de lintjesregen koninklijk onderscheiden is, is voor het eerst in jaren gestegen. Fors zelfs, naar 544. Dit is het hoogste aantal sinds 2015, toen waren het er 551.

In heel Nederland worden dinsdag 3025 mensen gedecoreerd.

In totaal 36 procent van de ontvangers zijn vrouw.

Er zitten een aantal bijzondere lintjes bij. Zo mag advocaat Maria Eva González Pérez zich sinds deze dinsdag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De 48-jarige Eindhovense, die kantoor houdt in Helmond, is landelijk bekend sinds zij de toeslagenaffaire met de belastingdienst aan het licht bracht.

De Eindhovense advocate Pérez werd eerder door het blad Opzij en de Landelijke Cliëntenraad geëerd. Deze dinsdag mocht burgemeester John Jorritsma dit dunnetjes overdoen. Hij had ook mooie woorden voor een andere Ridder in de Orde van Oranje Nassau: Bert Brunninkhuis. De voormalige gemeentesecretaris in Eindhoven moest jaren geleden stoppen wegens Q-koorts. Sindsdien zet hij zich, met belangenorganisatie Q-uestion, in voor lotgenoten.

Etienne Bax ook 'tot ridder geslagen'

In Brabant werden nog eens 51 mensen 'tot ridder geslagen'. Onder hen één topsporter: Etienne Bax, de 33-jarige zijspancoureur uit Bergeijk. De regerend wereldkampioen was overigens tevens de enige inwoner van deze gemeente die verrast werd met een KO.

In vier gemeenten in onze provincie kon tweemaal ‘hoera hoera hoera’ uitgeroepen worden. Tilburg was weer de meest genereuze gemeente (38). Tot de mensen die hier werden verrast, behoorden de 93-jarige (!) vrijwilliger pur sang Harrie Buster en Kiek Boelaars. Deze Tilburgse richtte in 1988 Kwidam op, de eerste sportschool voor vrouwen in ons land. Tilburg werd op de voet gevolgd door de fusiegemeente Land van Cuijk (36). Opvallend: in Escharen kregen liefst vijf mensen een lintje. De onderscheiding die het vaakst werd gegeven is 'Lid in de Orde van Oranje Nassau'.

Allerhoogste onderscheiding voor gynaecoloog

Het allerhoogste eerbetoon in onze provincie was dat van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Eindhovense burgemeester Jorritsma mocht de versierselen die hierbij horen opspelden bij Dick Schoot. Hij werkt al bijna dertig jaar in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en maakte in binnen- én buitenland naam door als gynaecoloog gebruik te maken van kijkoperaties.

Over ziekenhuizen gesproken: voor zover bekend is geen verpleegkundige of arts koninklijk ‘beloond’ voor de inzet tijdens de coronaperiode. Drie Brabantse burgers werden juist Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij gedurende die ellendige tijd op zijn gekomen voor de medemens.

Aandacht voor medemens tijdens corona

Zo bleef mevrouw Van Roessel uit Helvoirt oog houden voor de bewoners van Vision de Vlasborch in Vught. Marij Haerkens van den Brand-De Lau was één van de oprichters van ‘Someren geraakt’, een club in haar woonplaats Someren die opkwam voor inwoners en ondernemers. Virma Modesta Virgen Durinck-Lourens uit Vessem zorgde, naast diverse andere activiteiten, ervoor dat er op Curacao ruim zeshonderd voedselpakketten werden ingezameld.

Patricia Aerts-Verhoeven uit Diessen ondersteunde tijdens de coronacrisis een vaccinatielocatie en ze bezocht eenzame ouderen. Ook haar man, Chris Aerts, werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Samen waren ze de drijvende krachten achter Benjamin, een stichting voor zorgbehoevende jongeren, en los van elkaar zetten ze zich in voor allerlei andere organisaties. Verspreid over Brabant werden nog diverse andere echtparen onderscheiden.