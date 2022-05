112-nieuws: botsing vier auto's in Alphen • man vermist in Helmond

00.31

Een automobilist is woensdagavond van de weg geraakt en in een greppel beland langs de Heuvel in Budel-Schoot. Dit gebeurde rond tien uur. De bestuurder zou de splitsing van de Heuvel met de straat Boszicht niet goed hebben ingeschat. Een fietser die dit zag, waarschuwde de hulpdiensten. De automobilist had gedronken. Hij was lichtgewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De auto is getakeld. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.