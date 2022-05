112-nieuws: garage coffeeshop dicht • truck verliest lading op A2

14.05

Nadat de gemeente Eindhoven vorige maand coffeeshop Indian Dylan al sloot, is nu een garage aan de Muzenlaan de beurt. In februari vond de politie hier een grote hoeveelheid softdrugs. Uit onderzoek bleek dat het ging om een handelsvoorraad, die was bestemd voor coffeeshop Indian Dylan. In de stad wordt de verkoop van wiet en hasj in coffeeshops alleen toegestaan onder strikte voorwaarden. In dit geval was de voorraad veel te groot.

LEES MEER: Garage Muzenlaan dicht na drugsvondst