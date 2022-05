112-nieuws: brandweer blust kampvuur in bos Best • botsing op A67

12.36

De brandweer heeft zaterdagochtend rond kwart over elf een klein kampvuur in de bossen bij de Sonseweg in het buitengebied van Best geblust. Het vuur woedde op een zandpad in het midden van het bosgebied. Met een schep werden de restanten van het kampvuur uit elkaar getrokken en vervolgens met water afgeblust. Vanwege de droogte is het stoken van een kampvuur onverantwoord, benadrukt een 112-correspondent.