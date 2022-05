112-nieuws: brandweer blust kampvuur in bos Best • ongeluk op A2

15.55

Een motorrijder is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt na een ongeluk in Rucphen. De man reed over de Commandoweg, toen hij de controle over het stuur verloor. In de sloot kwam hij tot stilstand. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval kon gebeuren. Een traumahelikopter landde in de buurt.