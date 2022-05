112-nieuws: man aangehouden na aanrijding • botsing op A67

01.36

In Helmond zijn na afloop van de voetbalwedstrijd tussen Helmond Sport en FC Den Bosch vrijdagavond tientallen supporters met elkaar op de vuist gegaan, meldt de politie op Twitter. Volgens de politie ontstond een 'agressieve en dreigende situatie' en moesten fors meer mensen worden ingezet om de gemoederen te bedaren. Rond kwart over een 's nachts meldde de politie dat het weer rustig was in Helmond. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekendgemaakt.