Drugsput wordt opgeruimd door de provincie, maar hoe snel is onduidelijk

De provincie Noord-Brabant gaat zelf een enorme drugsafvalput in de bossen in Halsteren opruimen. Maar volgens provinciebestuurder Annemarie Spierings is er geen acuut gevaar voor mens, plant en dier. De sanering kan dus nog even duren. Deskundigen beweren dat de schade erger uitpakt doordat er benzeen, tolueen en aceton, afkomstig van drugsproductie, in de bodem en het grondwater is achtergelaten.

Spierings heeft er nog alle vertrouwen in dat de veroorzaker van de enorme vervuiling kan worden gevonden en worden opgedragen het probleem op te lossen. Als de dader is opgespoord, wil de provincie die met een dwangsom verplichten in actie te komen. Als dat niet mogelijk is, dan komt de provincie in actie. Ondertussen hoopt Spierings op onder meer financiële medewerking van het rijk.

'Grootste drugsdumping ooit'

Eind maart vorig jaar ontdekte boswachter Erik de Jonge de ‘drugsput’. Het zou gaan om de grootste drugsdumping die ooit in Nederland is gevonden. Via een ondergrondse put loosden criminelen langere tijd enorme hoeveelheden chemicaliën in de grond. Zeker 2500 kuub grond in natuurgebied de Brabantse Wal is verontreinigd geraakt.

Na de ontdekking stelde de provincie nog dat de vervuilde grond en bodem vóór 1 juli 2021 moest zijn gesaneerd. Stichting het Brabants Landschap, eigenaar van het betreffende deel van de Brabantse Wal, moest daar werk van maken. "Dat heeft ze zo goed mogelijk gedaan. Vervolgens heeft ze onderzocht hoe diep en hoe ver het drugsafval was weggelopen. Dat bleek heel diep en ver te zijn, waardoor een grote bodemverontreiniging was ontstaan," zo vertelt Spierings.

Sanering laat op zich wachten

In dit soort situaties komt de provincie in beeld. Het Brabants Landschap is niet de veroorzaker van de drugsdumping en had de ellende niet kunnen voorkomen, omdat het zich in een afgelegen gebied heeft voorgedaan, zo benadrukt de provinciebestuurder. Snel saneren is in de praktijk echter nog niet mogelijk. De provincie zou dat wel kunnen doen, maar daarna heeft ze niet meer de juridische mogelijkheid om de kosten te verhalen op de veroorzaker. Vandaar dat met het rijk al verscheidene keren is gesproken om dit probleem op te lossen. En ook naar de financiële kant van de zaak te kijken: het opruimen kost volgens Spierings enkele tonnen.

Afgelopen maandag heeft Spierings de kwestie ter plekke aangekaart bij staatssecretaris Vivianne Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook boswachter Erik de Jonge was hierbij aanwezig.