Peter kreeg in Moskou stamceltransplantatie: 'Het gaat elke dag beter'

Peter van Straalen uit Gerwen is nu zes weken weer thuis, na zijn stamceltransplantatie in Rusland. Die kon hij krijgen na een inzamelingsactie. Maar net op het moment dat hij in Rusland behandeld werd, viel dat land Oekraïne binnen. Door de oorlog hadden Peter en zijn broer die mee was, de grootste moeite om weer terug naar Nederland te komen. Maar het lukte. En thuis werkt hij nu aan zijn herstel. 'Ik ben vanochtend vanuit bed naar de douche gelopen.'

Peter was in Moskou samen met zijn broers, die vanwege infectiegevaar niet bij hun zieke broer op bezoek komen. Toen Peter uiteindelijk na de transplantatie naar huis mocht, waren er problemen met een visum, brak de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uit en vlogen ze uiteindelijk met een vliegtuig vanuit Istanbul in ruim zestien uur terug naar Nederland.

Het is 22 jaar geleden dat Peter te horen kreeg dat hij lijdt aan Multiple Sclerose (MS). Een progressieve spierziekte. Een halfjaar geleden waren Peter's vooruitzichten niet best. "Ik ging lichamelijk flink achteruit en kreeg tehoren dat ik binnen een paar maanden in een verzorgingshuis zou terechtkomen. Ik wilde absoluut geen kasplantje worden."

Peter (46) valt maar meteen met de deur in huis: "Het gaat gaat iedere dag wat beter met me. Zo'n zes weken geleden ben ik ziek thuisgekomen uit Rusland, dat kwam door de behandeling. Hier ben ik nog zieker geworden. Uiteindelijk is het de goede kant opgegaan. Met een fysiotherapeut ben ik bezig om mijn spierkracht weer op peil te brengen."

De terugvlucht was geen pretje. "Ik was ziek en zat onder de medicijnen. Mijn lichaam was in Moskou door de chemokuur helemaal kapotgemaakt. Ik zat er doorheen. In de eerste weken moest ik thuis worden verzorgd. Met een tillift werd ik in en uit bed gehaald. Daar word je niet vrolijk van. Ik gun niemand die periode", vertelt Peter.

Het is een periode die hij liever vergeet. "Het positieve dat mijn functies terugkomen. Zo ben ik ben vanochtend zonder hulp vanuit mijn bed naar de douche gelopen. Dat was een hele overwinning. Volgens de Russiche arts duurt zeker een tot twee jaar voordat ik er het maximale uit mijn mogelijkheden heb gehaald. Het is echt twee stappen vooruit en één stap terug. Toen ik nog in mijn rolstoel zat had ik spasmes en die zijn nu ook al verdwenen."

In Rusland was het nog even spannend. "We hadden zo'n dertigduizend euro met de inzamelingsactie opgehaald. Uit onderzoeken van de Russische arts moest nog blijken of ik wel geschikt was voor de behandeling. Gelukkig was dat zo. Volgens de arts had ik al vijftig ontstekeningen in mijn hersenen en die zouden door de behandeling verdwijnen."