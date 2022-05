PSV krijgt forse boetes voor wangedrag supporters in duel Leicester City

PSV heeft begin mei twee boetes van ieder 25.000 euro opgelegd gekregen van voetbalbond EUFA na wangedrag van de supporters op 14 april na de kwartfinale van de Conference League tegen Leicester City. De Eindhovense club verloor de wedstrijd met 1-2.

PSV kreeg één boete vanwege het afsteken van vuurwerk, de andere voor ordeverstoringen in het publiek.

Charges door de ME

Rellende supporters zorgden na afloop van de wedstrijd voor onrust in het centrum van Eindhoven. De ME voerde charges uit. Ook arresteerde de politie acht mensen.

Fans van Leicester werden naar het 18 September-plein geleid door de politie, maar daar volgde een confrontatie met enkele supporters van PSV. Daardoor moest de ME eraan te pas komen.

De ME voerde ook rond het stadion en op de Demer charges uit. De politie had direct na de wedstrijd paarden en honden ingezet om de fans van beide ploegen in bedwang te houden.

Ook tegenstander Leicester City kreeg een boete opgelegd. De Engelse club moet 15.000 euro betalen vanwege ordeverstoringen.

Eerdere boete

In oktober 2021 moest PSV al 33.625 euro betalen aan de UEFA. De club werd destijds gestraft voor wangedrag van de fans, eind september tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz in Oostenrijk. Tijdens die wedstrijd gooiden de fans spullen op het veld en richtten ze vernielingen aan.

Toon Gerbrands, de algemeen directeur van PSV, was destijds boos op de fans. "Wij accepteren het niet langer dat mensen zich uit naam van PSV misdragen, zeker niet als wij te gast zijn.

"Dit wangedrag valt niet onder supporten en ik wil dat het voorgoed stopt. Wij hebben inmiddels contact opgenomen met de Oostenrijkse autoriteiten en met Sturm Graz en zetten alles op alles om de daders te identificeren. De boete zullen we op hen verhalen", zei hij in oktober.

