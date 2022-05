Freek Heerkens vecht tegen de tranen na degradatie van Willem II

Na de 3-0 zege leefden spelers en supporters van Willem II enkele minuten tussen hoop en vrees. In de strijd om lijfsbehoud had Willem II gedaan wat het moest doen met de winst op FC Utrecht, maar op de andere velden werd nog gespeeld. Toen duidelijk was dat Fortuna Sittard had gewonnen van NEC was er meteen berusting en teleurstelling. De degradatiepijn in Tilburg is groot. 'Dit is wrang en doet echt pijn.'

Trainer Kevin Hofland was al snel in de mixed zone, waar hij zijn verhaal deed voor verschillende camera's en bij de geschreven pers. Meerdere keren moest hij hetzelfde verhaal vertellen, over teleurstelling en verdriet. "Er is een enorme leegte die nu in ons zit, in mezelf zit", zei de duidelijk geëmotioneerde Hofland. "Ik zit hier pas twee maanden. Ik weet zeker dat het de mensen die hier al langer zitten, werken en de omgeving, diep raakt."

Freek Heerkens is zo iemand. De verdediger speelde eerder deze week wedstrijd nummer 200 in het shirt van Willem II. Hij hoort bij de club, waar hij hoogte- en dieptepunten kende. Dit is een absoluut dieptepunt en dat was te zien ook. Duidelijk aangeslagen sprak hij over zijn gevoel nu de degradatie een feit is.