Kevin Hofland blijft zo goed als zeker bij Willem II: 'Dat hoopt iedereen'

Enkele minuten na de degradatie begon het speculeren al over een eventueel langer verblijf van Kevin Hofland bij Willem II. Zondag wilde de trainer er zelf nog niet te diep op ingaan. Maar woensdagmiddag liet Martin van Geel al doorschemeren dat iedereen binnen de organisatie wil dat de trainer blijft. Er moet nog wel een gesprek komen met de nieuwe technisch directeur Teun Jacobs.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

"We gaan eerst zitten met Hofland. Hij is een meer dan reële optie", zei Jacobs woensdag. "Intern is iedereen enthousiast. Er stond de afgelopen weken een elftal dat de pollen uit de grond liep en het vastleggen van een trainer heeft de hoogste prioriteit."

Martin van Geel liet een paar minuten later weten dat het gek moet lopen wil Hofland volgend seizoen niet voor de groep staan. "Ik heb met veel stafleden en spelers gesproken. Zij zijn unaniem positief over Kevin. Teun moet nu met hem gaan zitten om te kijken of er een klik is. Laten we hopen dat hij daarna kan blijven. Dat hoopt iedereen." De algemeen directeur is dan ook tevreden over wat Hofland de afgelopen periode heeft laten zien. "Na de komst van Hofland zag je het team groeien naar een niveau dat we hier al jaren niet meer gezien hebben. Dat is zijn verdienste."

