112-nieuws: auto door brand beschadigd • vrouw valt van snorfiets

Een huis aan de Lavendelheide in Helmond is voor drie maanden gesloten door burgemeester Blanksma. In het pand is een hoeveelheid drugs gevonden. De sluiting is per donderdag 19 mei. Op 4 april is in het huis een hennepkwekerij met 480 planten gevonden. In het huis zijn ook materialen gevonden voor een professionele kwekerij.