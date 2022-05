112-nieuws: gewapende mannen opgepakt • 84 kinderen wachten in berm op bus

09.15

Aan De Klef in Milheeze is een vrachtwagen tegen een zoheten varkensrug (een afgeronde betonblok) gereden. Daardoor is de dieseltank beschadigd geraakt en is diesel gaan lekken. De betonnen blok stond in de berm van de weg. De brandweer is aanwezig om de tank leeg te pompen. Ook de weg wordt schoongemaakt.

een 08.45 - Huis in Helmond drie maanden gesloten na vondst drugs

Een huis aan de Lavendelheide in Helmond is voor drie maanden gesloten door burgemeester Blanksma. In het pand is een hoeveelheid drugs gevonden. De sluiting is per donderdag 19 mei. Op 4 april is in het huis een hennepkwekerij met 480 planten gevonden. In het huis zijn ook materialen gevonden voor een professionele kwekerij.