Asielzoekers weg, statushouders er in: excuses voor te enthousiast besluit

“Sorry, sorry, sorry.” Wethouder Willy Hendriks en waarnemend burgemeester Wim Hillenaar van de gemeente Land van Cuijk boden donderdagavond hun excuses aan, aan de gemeenteraad. Eerder deze week kwam als een onverwacht konijn uit de hoge hoed de aankondiging dat er in het azc in Overloon 150 statushouders moesten komen. Dat terwijl het opvangcentrum op het punt stond dicht te gaan, na jaren van overlast. En dat was niet handig, erkent het college van B en W nu.

Vanwege overlast van vooral asielzoekers uit veilige landen, besloot de gemeenteraad van het toenmalige Boxmeer dat het azc dicht moest. De maat was simpelweg vol. Tot opluchting van veel mensen in Stevensbeek en Overloon.

De boosheid van de raadsleden zat 'm vooral in het feit dat ze niet als eersten werden geïnformeerd over de komst van de statushouders. En dat terwijl het onderwerp zo gevoelig ligt in Overloon en het naburige Stevensbeek. “We hebben dit verkeerd ingeschat”, moest waarnemend burgemeester Hillenaar dan ook toegeven.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vroeg begin deze week aan de gemeente Land van Cuijk om het contract voor het azc te verlengen. “Daar hebben we ferm nee op gezegd”, volgens de waarnemend burgemeester. “Maar door de indringende beelden op het journaal van vluchtelingen die buiten slapen, vonden we dat we op een andere manier onze verantwoordelijkheid moesten nemen.”

In gesprek met de inwoners

Zo kwam het voorstel om 150 statushouders op te vangen tot stand. Dat is precies het aantal mensen dat tot halfweg 2023 een plekje zou moeten krijgen in de gemeente Land van Cuijk. En hoewel de gemeenteraad boos was over hoe de communicatie is verlopen, is een meerderheid uiteindelijk wél voor.

De wethouder en de burgemeester zeggen toe dat de komende tijd met de dorpsraden, de inwoners van Stevensbeek en Overloon en de gemeenteraad wordt gesproken hoe alles rond de opvang geregeld gaat worden. Daar is nog tijd voor. De statushouders worden niet eerder dan half juni verwacht. Dan komt ook een groep van 250 Oekraïense vluchtelingen naar het voormalige azc tussen Stevenbeek en Overloon.

