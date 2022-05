Azc Overloon blijft open: 500 asielzoekers eruit, 150 statushouders erin

Een bijzondere wending voor het asielzoekerscentrum in Overloon. De gemeente Land van Cuijk wil op het terrein versneld 150 statushouders opvangen. Opmerkelijk: Donderdag zou het azc juist de deuren sluiten omdat inwoners klaar waren met de overlast van sommige asielzoekers.

Vanwege de aanhoudende stroom aan vluchtelingen en de overvolle opvangplekken, wil de gemeente Land van Cuijk 150 vluchtelingen met een status nu opvangen in plaats van over een jaar zoals was afgesproken. Het gaat om mensen die hier mogen blijven en die eigenlijk volgend jaar in de gemeente zouden komen wonen.

'Eenderde van azc-bedden bezet door mensen met verblijfsvergunning'

Daarmee wil de gemeente de druk van de ketel halen bij de overlopende azc's. "Zo’n dertig procent van de plekken in de reguliere asielopvang wordt bezet gehouden door mensen die al een vergunning hebben en in Nederland mogen blijven", staat in het persbericht.

Vorig jaar besloot de gemeenteraad van het toenmalige Boxmeer dat het azc dicht moest vanwege de overlast van asielzoekers uit veilige landen. Donderdag eindigt het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en sluit het azc in de huidige vorm. Daardoor moest het COA de afgelopen tijd op zoek naar een nieuwe slaapplek voor vijfhonderd asielzoekers.

Schuiven met vluchtelingen

Nu blijft de opvanglocatie dus toch open, maar dan in een andere vorm: niet onder de vleugels van het COA, maar onder die van de gemeente. Land van Cuijk was al van plan om 250 oorlogsvluchtelingen uit Oekraine op te vangen in het complex. Daar komen nu dus nog tijdelijk 150 vreemdelingen met een verblijfsvergunning bij. Theoretisch gezien zouden zij nu al op het azc in Overloon kunnen wonen.

Volgens de gemeente komen 150 statushouders uit opvangcentra uit het hele land. Het is de bedoeling dat de statushouders binnen anderhalf jaar doorstromen naar een huis binnen de gemeente.

COA druk met verhuizen

Woordvoerder Timo Waarsenburg van het COA laat weten blij te zijn met de actie van de gemeente. "Per saldo zijn wij geen spekkopers. Het kost ons uiteindelijk nog 350 bedden. Maar elk bed dat we in deze tijd weten te besparen, zijn we blij mee."

Ondertussen is het COA nog druk bezig met het onderbrengen van de asielzoekers op het azc die niet mogen blijven. Vorige week ging het nog om zo'n 300 bewoners. Volgens het COA zijn het er nu 'aanzienlijk minder', maar exacte getallen kan de woordvoerder niet noemen. Deze groep wordt opgesplitst en verspreid over de verschillende opvanglocaties in Brabant. Het is de vraag of dat gaat lukken voor donderdagavond.

