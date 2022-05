Dorpsraad Overloon niet blij met openblijven asielzoekerscentrum

“Dit lijkt me aan het dorp niet uit te leggen.” Zo reageert Erik van den Dungen, voorzitter van de dorpsraad Overloon op de plannen van de gemeente Land van Cuijk om op het terrein van het asielzoekerscentrum 150 statushouders op te vangen.

Het asielzoekerscentrum zou donderdag eigenlijk leeg moeten zijn. Vorig jaar besloot de gemeenteraad van het toenmalige Boxmeer dat het azc dicht moest vanwege de overlast van asielzoekers uit veilige landen. Tot opluchting van veel mensen in Stevensbeek en Overloon. Maar nu wil de gemeente op die plek 150 statushouders opvangen. Dat is volgens de gemeente Land van Cuijk hard nodig omdat om de druk van de ketel te halen bij de overstromende azc’s.

“We zijn onaangenaam verrast”, zegt dorpsraadvoorzitter Erik van den Dungen. “We begrijpen dat er een verschil is tussen statushouders en asielzoekers. Maar als je met veel mensen in een centrum zit geeft dat spanningen. Dit klinkt bij ons een beetje als oude wijn in nieuwe zakken.”

Het was niet voor niets dat de dorpsraad ervoor pleitte dat het asielzoekerscentrum dicht moest. Overloon en Stevensbeek had de laatste jaren veel overlast van asielzoekers uit veilige landen. Er waren veel diefstallen in het dorp. “De sluiting was de enige manier om de overlast te stoppen.”