112-nieuws: ontvoering in Vught • mogelijk misdrijf in Helvoirt

12.30

Door reparatie aan een gebroken persleiding is de Almkerkseweg in Woudrichem tussen de Ruigenhoekweg en de Veldweg voorlopig afgesloten. De klus begint maandag en zal op zijn vroegst 's avonds klaar zijn. Verkeer wordt vice versa voorlopig omgeleid via de Ruigenhoekweg naar de Rijksstraatweg in Sleeuwijk en via de dijk weer naar Woudrichem. Omdat vanwege de reparatie de weg helemaal open moest, moet die ook hersteld worden. Het fietspad is vrijdagavond weer open.

Uit de omgeving kwam woensdagmiddag een melding uit de omgeving binnen over nattigheid en stank op deze locatie. Omdat snel duidelijk was welke persleiding er lag, konden de nu aangekondigde maatregelen in gang worden gezet. De breuk heeft mogelijk te maken met de 'ouderdom' van de leiding. Een woordvoerder van de gemeente Altena, waar Woudrichem onder valt: "Met de leeftijd van de persleiding is een incidentele breuk geen verrassing."