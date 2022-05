112-nieuws: wagen schept jonge fietser • mogelijk misdrijf in Helvoirt

03.07

Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hij in Den Bosch in het water viel. Dat gebeurde rond half twee op de Diezebrug. Door nog onbekende oorzaak kwam de man in het water terecht. Hij is door onder omstanders uit het water gehaald en op een steiger gelegd. Daarna is de man omhoog gehaald met een autolader.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man zou met vrienden op stap zijn geweest, wat er exact is gebeurd is onbekend. De brug was enige tijd afgesloten voor al het verkeer.