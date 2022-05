Feest in Den Bosch: hockeysters slepen 21ste landstitel binnen

Flink wat gegil en tranen van geluk zondagmiddag op het hockeyveld in Den Bosch: de hockeysters van de thuisclub zijn wéér landskampioen. In de derde, beslissende wedstrijd zondag won het team met 2-1 van SCHC uit Bilthoven.

Het werd nog even spannend. Na de eerste wedstrijd om de landstitel donderdag stonden de Bossche favorieten er goed voor. De 3-1 winst gaf hen een voorsprong op SCHC. Maar het goede niveau wisten de geel-zwarten niet vast te houden. Nota bene op eigen veld verloren ze de return met 1-0.

Veel kansen

In de herkansing en weer op eigen veld moest het team van Marieke Dijkstra alsnog beslag leggen op het (21e) landskampioenschap. Dat ging niet zonder moeite. Ginella Zerbo scoorde voor SCHC vroeg in het eerste kwart de 1-0 uit een strafcorner. Maar de hockeysters uit Den Bosch zouden alsnog aan het langste eind trekken.

Ze openden het derde kwart sterk met een snel doelpunt van Pleun van der Plas. Beide ploegen kregen vervolgens tal van kansen, maar het bleef lang, heel lang 1-1. De beslissing viel pas 32 seconden voor het verlossende slotsignaal. Clubtopscorer Frédérique Matla benutte een strafcorner: 2-1.

Feestelijk afscheid

De winst betekent dat Margot van Geffen, Lidewij Welten en Marloes Keetels hun carrière in het shirt van Den Bosch feestelijk afsluiten. Van Geffen en Welten verruilen Den Bosch na dit seizoen beiden voor een andere club. Van Geffen, vlak na de wedstrijd: "Het is nu moeilijk te beseffen dat ik de club ga verlaten. Zoveel mensen in zwart-geel op de tribunes: dat ga ik onwijs missen. Ik ben heel trots op iedereen en ga hier heel erg van genieten."

Welten: "Mooier dan dit kan je het niet afsluiten. Met dit team en dit publiek: dat is fantastisch."

Marloes Keetels neemt na het WK deze zomer definitief afscheid van het tophockey. Voor haar was deze wedstrijd de laatste in clubverband. Keetels: "We bleven strijden tot de laatste minuut. Zo wil je landskampioen worden. Ik ga het missen, maar het is extra mooi om met de landstitel af te sluiten."

