Drunen loopt uit voor emotioneel afscheidsduel ter ere van Pepijn en Matt

De voetballers van de Drunense voetbalvereniging RKDVC spelen zondagmiddag een speciale wedstrijd ter nagedachtenis aan hun omgekomen vrienden Matt en Pepijn. Ruim duizend toeschouwers, waaronder de ouders van de twee jongens, zijn bij het afscheidsduel aanwezig.

Spelers van het eerste team van RKDVC vormden een erehaag voor aanvang van de wedstrijd tegen vv Baardwijk, die om twee uur begon. Terwijl 'You'll never walk alone' uit de speakers klonk, liepen de teamgenoten het veld op. Vervolgens werden er fakkels aangestoken en de sjaals van de club omhoog gehouden.

"Toen we het nieuws hoorden, waren we met z'n allen in shock en vanaf dat moment zaten we in een emotionele achtbaan. Hoe kon het zijn dat twee jonge mensen op zo'n manier uit het leven zijn gerukt?", zei hij.

Brokx sloot af met: "Ondanks het vele verdriet gaan we er een mooie middag van maken." Daarna volgden twee minuten stilte.