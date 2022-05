112-nieuws: namaak-parfum in opslagruimtes • scooter rijdt op auto

16.15

De grote brand in Thais restaurant la Miat Thai aan de Schoolstraat in Rosmalen is onder controle, dat meldt de brandweer. De brand ontstond op zolder, het nabijgelegen woonhuis is van de vlammen gered. De eigenaar van het restaurant is enorm geschrokken.

De brand is ontstaan in de cv-ruimte op zolder, waar de wasdroger en de wasmachine staan.

