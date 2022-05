Drachtige koe doodgebeten door een wolf? Onderzoek gaat nog door

Het is nog altijd niet duidelijk of de koe die werd doodgebeten in een weiland tussen Someren en Heeze, is aangevallen door een wolf. De provincie heeft de koe onderzocht en dna-monsters afgenomen, maar het materiaal is niet goed genoeg. Daardoor is er nog altijd geen antwoord is op de vraag: was dit het werk van een wolf, ja of nee?

Lobke Kapteijns Geschreven door

De buik van de koe was opengescheurd en er waren duidelijk zichtbare wonden aan de hals. De koe was drachtig. Een veearts vermoedde dat een wolf de dader zou kunnen zijn. De provincie heeft met spoed laten onderzoeken of het een wolf was. "Het zou voor het eerst zijn dat een wolf een volwassen koe doodt", zei onderzoeksinstantie BIJ12 toen. Hond in de buurt

Nu blijkt dat het DNA-onderzoek geen duidelijkheid geeft. Het onderzoek heeft wel aangetoond dat er een hond in de buurt van de koe is geweest, maar dit hoeft niet de dader te zijn geweest. BIJ12 kijkt nu opnieuw naar de situatie en gebruikt daarvoor andere informatie zoals het complete onderzoeksrapport, foto’s en informatie van de betrokken dierenarts. Op basis daarvan kan alsnog geconcludeerd worden welk dier de koe zeer waarschijnlijk heeft aangevallen. Dit onderzoek gaat nog enkele weken duren. Als het DNA-onderzoek geen uitsluitsel geeft, is de kwaliteit van het afgenomen DNA meestal onvoldoende. De kwaliteit is afhankelijk van het weer en de tijd dat het kadaver (onafgedekt) buiten heeft gelegen. Het kadaver van de koe heeft enige tijd onafgedekt buiten gelegen bij droge weersomstandigheden. Veehouder Marion Verest vertelde eerder aan Omroep Brabant wat ze aantrof.