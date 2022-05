Wie beet drachtige koe dood? Nog altijd onduidelijk of wolf de dader is

Het is nog altijd niet duidelijk of de koe die onlangs werd doodgebeten, is aangevallen door een wolf. Het dier werd dood gevonden in een weiland tussen Someren en Heeze. De provincie heeft de koe onderzocht en dna-monsters afgenomen, maar het materiaal is niet goed genoeg. Daardoor is er nog altijd geen antwoord is op de vraag: was dit het werk van een wolf, ja of nee?

Lobke Kapteijns Geschreven door