Zorgen over auto-inbraken parkeergarages: 'Maar gemeente kan niets eisen'

De gemeente Eindhoven gaat met Q-park praten over het aantal inbraken in Eindhovense parkeergarages. Zondag bracht Omroep Brabant het verhaal dat parkeergarages in het centrum van Eindhoven erg populair blijven bij auto-inbrekers. Volgens een woordvoerder kan de gemeente geen strengere beveiligingseisen stellen aan Q-Park, zoals bijvoorbeeld meer camera’s.

De afgelopen twee jaar zijn er steeds honderden auto's opengebroken en leeggeroofd. Het CDA heeft inmiddels vragen gesteld aan het college. De woordvoerder van de gemeente laat weten dat er sinds corona niet meer met Q-Park is gesproken over het aantal auto-inbraken. De niuewe cijfers brengen daar verandering in. “We hebben Q-Park al benaderd over de voortdurende problematiek.” Politieke partijen in Eindhoven zijn geschrokken van de cijfers. Het CDA heeft naar aanleiding van de cijfers vragen gesteld. Dat deed het CDA ook al in 2019, toen Omroep Brabant ook berichtte over honderden inbraken in parkeergarages. "Wat is er toen mee gedaan?", vraagt Linda Hofman van het CDA.

"Iedere inbraak is er een te veel."

Patrick van Tuijn van de PvdA: “Ik vind het schokkend dat deze cijfers in coronatijd zo hoog zijn.” Bart Habraken van GroenLinks is ook verbaasd. "Ik schrik ervan. Iedere inbraak is er een te veel. Ik was me niet bewust van deze aantallen. Daar hoeven we niet trots op te zijn in Eindhoven." Volgens Habraken moet de samenwerking tussen politie en Q-Park beter verlopen. "Camera’s kunnen helpen, maar het beter samenwerken tussen partijen en gedupeerden helpen om hun spullen terug te krijgen is ook wat waard."

“Een hardnekkig misverstand is dat men denkt dat de auto in een garage veiliger staat."