Door corona hangen scholen vol CO2-meters, en nu blijkt verbouwen nodig

Tientallen basisscholen in onze provincie worden de komende jaren grondig verbouwd, of krijgen zelfs een compleet nieuw gebouw, zo blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant. De kosten hiervan zullen in de miljoenen lopen, maar in de meeste gevallen hebben schoolbesturen er alle vertrouwen in dat het geld er komt. Door corona zijn zaken als binnenklimaat en luchtkwaliteit namelijk hot issues geworden: "De trein is gaan rijden, en die rijdt wel door."

Sinds de start van de coronapandemie in 2020 is er veel aandacht voor de luchtkwaliteit en het binnenklimaat, omdat die van invloed is op de verspreiding van het virus.

In augustus 2020 waarschuwde binnenmilieudeskundige Froukje van Dijken nog: bij 60 tot 70 procent van de scholen zou geen gezonde lucht door het gebouw stromen. Hoe is de situatie bijna twee jaar later in de Brabantse schoolgebouwen?

'CO2-meters onnodig'

Gevolg van de aandacht voor binnenklimaat is dat op dit moment in bijna alle klaslokalen in onze provincie CO2-meters hangen. Die konden met steun van het ministerie met korting aangeschaft worden, al wacht een enkel schoolbestuur nog steeds op de levering er van.

Ook op de basisscholen in de regio Breda hangen ze. Maar volgens Flip Verwaaijen van Breedsaam, verantwoordelijk voor de gebouwen van basisscholen in de regio, zijn ze eigenlijk niet nodig. "De minister had het geld ook in zijn zak kunnen houden, want ze laten zien wat we al wisten: de situatie rond CO2 en temperatuur is ondermaats in het onderwijs." Volgens hem moet het probleem 'aangepakt in plaats van gemeten' worden.

Inhaalslag

Dat is volgens Verwaaijen precies wat er nu staat te gebeuren. "Bij kantoorgebouwen speelt dit al jaren. Nu komt het gelukkig ook op gang in het onderwijs. Het is een inhaalrace, aangedreven door corona." In Breda verloopt die race volgens hem soepel: "De trein is gaan rijden, en die rijdt wel door." Hij heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente Breda met geld over de brug gaat komen.

Om hoeveel gebouwen en bedragen we het in Breda hebben kan Verwaaijen niet zeggen, want het proces loopt nog en een nieuwe wethouder moet er straks nog naar kijken. Voor schoolbestuur Inos gaat het in ieder geval om negen nieuwe gebouwen en acht renovaties, zo blijkt uit een brief aan de ouders die in handen is van Omroep Brabant.

Geen geld

Op andere plekken in de provincie worden vergelijkbare plannen gemaakt. In Tilburg plannen T-Primair en de Opmaat groep samen negentien renovaties en/of nieuwbouwprojecten. Ook daar zien ze geen beren op de weg.

Dat geldt niet overal. De Wilhelminaschool in Helmond wil best verbouwen, maar meldt dat er geen geld beschikbaar is. In Den Bosch heeft Signum ook verbouwplannen, maar is nog niet duidelijk of ze door kunnen gaan. Het plaatsen van ventilatiesystemen en CO2-meters verloopt stroef. Caren Joosten van Signum: "De gemeente heeft, voor zover bij ons bekend, geen concrete maatregelen genomen om de ventilatie te verbeteren. Wij hebben wel gevraagd om metingen te doen, maar hier hebben we vooralsnog geen antwoord op gekregen."

