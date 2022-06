112-nieuws: man gespietst op hekwerk • automobilist (49) verongelukt

09.30

Het vele water dat gisteren naar beneden kwam, is zwembad Kwekkelstijn in Rosmalen te veel geworden. Het zwembad is sinds gistermiddag dicht. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Op de website van het zwembad wordt gesproken van een technische storing die is ontstaan door wateroverlast. Op een foto is te zien dat er buiten bij het zwembad behoorlijk wat water stond. Het lijkt erop dat het water de technische ruimte van het zwembad in is gelopen.