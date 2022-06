112-nieuws: springkussen gestolen uit Aarle-Rixtel • files op A59 en A58

14.10

Agenten hebben dinsdagmorgen om negen uur in Den Bosch een man aangehouden, op wie wel erg veel viel aan te merken. Het ging om een man van 37 die in een bestelauto over de Rietveldenweg reed, terwijl hij in één hand een telefoon vast had. Tijdens de controle bleek dat zijn rijbewijs al in 2019 ongeldig was verklaard. Bovendien was de bestuurder onder invloed van drugs en alcohol. De automobilist is aangehouden. Op het politiebureau zal nog bloed worden afgenomen. De wagen waarin hij zat, is van zijn werkgever te zijn en kon niet in beslag genomen.