112-nieuws: verkeersellende op A67 en A58 bijna voorbij • busje uitgebrand

20.00

Een fietsster is gisteren aan het begin van de middag op de Margietweg in Helvoirt gewond geraakt nadat ze ten val kwam. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van haar verwondingen is niks bekend. Een traumahelikopter landde in de buurt.

De fietsster kwam ten val nadat een automobilist meerdere fietsers inhaalde, zo meldde de wijkagent later.