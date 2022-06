112-nieuws: bestelbus uitgebrand • 'grote boze wolf' gevonden bij bouwmarkt

05.30

Op de Steenweg in Helmond is dinsdagavond een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Ze reed met haar scooter over de brug van de Steenweg en wilde de Kanaaldijk oversteken, toen ze in botsing kwam met een auto. Het jonge slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.