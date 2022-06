Ophef over Twitteraccount onder valse naam: Forum-raadslid Helmond stapt op

Manfred Smol, gemeenteraadslid voor Forum voor Democratie, stapt uit de Helmondse gemeenteraad. Dat heeft de nummer twee van de partij besloten na een gesprek met lijsttrekker Theo Heller. Aanleiding is het Twitteraccount met berichten waarin onder meer politici als Mark Rutte en Hugo de Jonge werden vergeleken met nazi-kopstukken. Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek dat Smol achter dat account zat. Donderdagavond legde Heller een verklaring af bij de raadsvergadering.

Forum voor Democratie nam eerder al afstand van alle uitingen op het Twitteraccount. Heller sprak afgelopen maandag met Smol, omdat hij het van groot belang vond ook zijn kant van het verhaal te horen. Een dag later heeft de fractie unaniem geconcludeerd dat het beter is als Smol opstapt, 'om als FVD-fractie slagvaardig verder te kunnen'.

"Dhr. Smol heeft aangegeven dat hij vindt dat zijn positie als raadslid, gezien de ontstane ophef, geen werkbare optie meer is", zo is te lezen in de verklaring. Hij maakt ook geen deel meer uit van de fractie. Zijn plek in de raad wordt ingenomen door Patty Spoek, de nummer drie op de kieslijst van Forum voor Democratie in Helmond.

Twitteraccount onder valse naam

Smol had sinds 2010 een account op Twitter onder een valse naam, waar hij zijn uitgesproken mening deelde over de politiek. Zo deelde hij regelmatig foto's van De Jonge en Rutte in nazi-uniform. Beiden hebben volgens Smol 'bloed aan hun handen' vanwege de aanpak van de coronacrisis. Ook vergeleek hij de werkwijze van Rutte met die van nazi-minister Joseph Goebbels. Hij deed dit in tientallen tweets persoonlijk gericht aan de politici.

Omroep Brabant stelde vast dat het account van Smol is, omdat hij hierop in 2015 publiekelijk zijn telefoonnummer deelde met een helpdeskmedewerker van Sunweb. Dat nummer gebruikt hij tot op de dag van vandaag. Smol ontkende overigens dat het bewuste account van hem was. Een paar uur nadat Omroep Brabant berichtte over het Twitteraccount, werd het verwijderd.