112-nieuws: bestuurder rijdt dronken in sloot • man aangevallen door stier

01.21

Een automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag met zijn auto in het water gereden langs de snelweg A2 ter hoogte van Den Bosch. De bestuurder reed met de auto rechtdoor in een bocht en belandde meters lager in een natte sloot.

Hulpdiensten zijn massaal te hulp geschoten. Brandweer, politie en meerdere ambulances kwamen ter plaatse, net als een traumahelikopter. Ook duikers van de brandweer werden ingeseind. De oprit bij het provinciehuis was door inzet van de hulpdiensten tijdelijk afgesloten.

Het is onduidelijk hoeveel mensen er in de auto zaten en of er sprake is van gewonden. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald.