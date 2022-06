112-nieuws: vogeltje komt om bij woningbrand • bestuurder dronken in sloot

11.20

In een woning aan de Prinses Marijkestraat in Oisterwijk is vrijdag brand ontstaan. De bewoner lag te slapen toen hij plots werd overvallen door de brand. Hij wist veilig uit het huis te komen maar had rook ingeademd. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De schade in de woning is groot en er was veel rook in de omgeving. De brandweer heeft de aangrenzende huizen geïnspecteerd en zij hebben geen schade. Op dit moment wordt het huis geventileerd en verder nageblust, om half twaalf werd het sein brandmeester gegeven.

Een vogeltje in een vogelkooi heeft de brand niet overleefd.