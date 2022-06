Daniëlle is vertrouwen in politie kwijt: 'Ik ben gewoon geprikt'

Daniëlle van der Linden is het vertrouwen in de politie kwijt. Vrijdag bracht de politie naar buiten dat er geen aanwijzingen zijn dat mensen slachtoffer zijn geworden van 'needle spiking'. Ondanks dat weet Daniëlle het zeker: "Ik ben gewoon geprikt."

Een van hen was de 40-jarige Daniëlle van der Linden. “Samen met mijn dochter liep ik de tent op het Anton Pieckplein binnen op zoek naar een vriendinnetje. Toen dat door de drukte niet lukte, wilden we weer naar buiten. Er stonden wat ongure types bij de uitgang. Eén van hen riep iets naar mijn dochter: 'Wil je erlangs, schatje?' Dus ik duwde haar snel door. Op dat moment voelde ik de prik in mijn arm." Niet veel later werd Daniëlle onwel.

Het gebeurde allemaal tijdens het Pleinfestival in Kaatsheuvel op 21 mei. Zes mensen vermoedden toen te zijn gestoken of geprikt, waarna ze onwel werden.

Ondanks dat weet Daniëlle het zeker. "Ik ben gewoon geprikt. In mijn medisch dossier staat dat ik een prik gat heb. Dat is ook gewoon aangetoond. Ik wil weten wat voor vloeistof er in mijn lijf is geweest.”

De politie meldt nu dat er geen aanwijzingen gevonden zijn dat ze slachtoffer is van ‘needle spiking'. Naar aanleiding van verschillende onderzoeken heeft de politie kunnen stellen dat er niets in het bloed is aangetroffen.

Daniëlle heeft zelf al wel een vermoeden om welke stof het zou gaan. “Ik denk dat het iets is van een narcosemiddel. Zo'n middel pakt bij iemand die nooit onder narcose is gewest meteen aan. Ik ben zelf best wel een patiënt, dus daarom sloeg het bij mij pas later aan.”

“Ze willen er gewoon onderuit komen. We zouden opnieuw bloed moeten laten prikken. Dat vind ik prima, maar ze doen het gewoon niet. Waarschijnlijk hebben ze de manschappen gewoon niet of komt het doordat een aantal wel out zijn gegaan door de drank.”

Maar hoe kan het dan zijn dat uit de tests niks is gekomen? “In het ziekenhuis hebben ze een drugstest gedaan. Die was natuurlijk negatief, want het is geen drugs. Het is daarnaast een fabeltje dat zo'n stof een jaar in je bloed blijft. Het is er heel vlug weer uit.”

Het stoppen van het onderzoek heeft het vertrouwen van Daniëlle niet veel goeds gedaan. “Ik was het vertrouwen in politie en justitie al lang kwijt. Dit is voor mij echt een bevestiging.”