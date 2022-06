ZLTO de Peel hoopt op oplossing stikstofcrisis: 'Boeren kunnen schakelen'

Mario Berkers, ZLTO-voorzitter in de Peelregio, heeft nog altijd moeite met de aangekondigde stikstofmaatregelen. Toch hoopt hij dat de provincie en de boeren in de Peel elkaar weten te vinden. "Er zijn nog andere oplossingen", zegt hij zondag in Omroep Brabant-praatprogramma KRAAK.

Ron Vorstermans Geschreven door

Vrijdag was minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) in een persconferentie helder: de stikstofuitstoot moet omlaag, met name rond natuurgebieden. Dat is bijster slecht nieuws voor de boeren, want die moeten veld ruimen, zeker rondom een natuurgebied als de Peel. Het was een emotionele dag, zegt Berkers. "Ik was met twee andere ondernemers uit de regio, want we hadden samen een interview met de Belgische tv. We keken daarna ook samen naar de persconferentie en we hadden het echt zwaar. Zeker die andere twee. Die zitten echt middenin de regio waar de klappen vallen."

"We moeten het probleem niet bagatelliseren."

Berkers was niet te spreken over de manier waarop de boodschap door de minister gebracht werd. "Dat getuigt van weinig sympathie." Toch is hij niet blind voor het probleem. "Nee, dat moeten we niet bagatelliseren, maar het is te kort door de bocht om alles bij de boeren neer te leggen", stelt Berkers. Volgens Berkers dient het 'opruimen van de boeren' misschien wel een ander economisch nut. Hij twijfelt of de landbouwgrond niet wordt ingezet voor woningbouw in plaats van de terugkeer van de natuur. "Ik heb het woord 'natuur' niet gehoord uit de mond van Mark Rutte."

"Als je dat zelf erg vindt, moet je dat niet bij andere mensen doen."