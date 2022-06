Les in een half afgebrande school: 'Het voelt heel onwerkelijk'

Een penetrante brandlucht hangt nog in het gebouw van basisschool St. Antonius Abt in het Eindhovense kerkdorp Acht. Toch gaan kinderen maandagochtend met een grote glimlach weer naar school. Zij krijgen les in de lokalen die gespaard zijn gebleven. "Eindelijk kan ik weer met mijn vriendjes spelen”, lacht de 7-jarige Arsen.

Het contrast kan haast niet groter. Houten platen dekken de zwartgeblakerde lokalen af. Uitzinnige kinderen spelen op het plein, terwijl de calamiteitendienst de laatste zichtbare brandschade wegveegt. Ballonnen aan de voordeur moeten de heropening extra feestelijk maken.

Toch zijn de leerlingen vooral heel erg opgelucht. "Nu kan ik de meesters en juffen weer zien. Dat is heel erg leuk", glundert de 6-jarige Mike. Ook de 5-jarige Lenn uit groep 2 lijkt onverschrokken, al was dat dit weekend volgens zijn moeder Henrike Lambert wel anders. "Zijn knuffelpapegaaitje lag in het lokaal tijdens de brand. Hij begon dit weekend heel hard te huilen. 'Mijn papegaaitje!', riep hij steeds.” Op de basisschool aan de Maasstraat brak op vrijdag 3 juni 's nachts een grote brand uit. Het vuur ontstond hoogstwaarschijnlijk door het afsteken van vuurwerk. Er was geen sprake van bewuste brandstichting, concludeerde de politie na onderzoek. De brand woedde in meerdere klaslokalen.

De schade is groot, maar de brandweer heeft een groot deel van de school kunnen redden. Directrice Kim Keesmekers zit in een geïmproviseerde koffieruimte, die door collega’s gekscherend de ‘allesruimte’ wordt genoemd. De helft van de ruimte is dichtgetimmerd. “Het voelt heel onwerkelijk. Soms wil je die kant op lopen dan kan het gewoon niet meer.”

Leraren zitten tussen de houten schotten (foto: Raymond Merkx).

Na een week extra vrij, kan een deel van de leerlingen weer terug naar het gebouw. De kinderen van hoogste groepen, vijf klassen in totaal, wijken uit naar een basisschool iets verderop. Zo ook de 8-jarige Seff, met een rol cadeaupapier in zijn tas. “We gaan nieuwe vaderdagcadeaus maken.” De vorige hadden het vuur niet overleefd. Het regent cadeaus op de eerste maandagochtend. Zo komen twee leerlingen glunderend van trots een koffiepakket aanbieden voor alle leraren. “Van alle klassen”, zegt een meisje zichtbaar verlegen. De leraren smelten daarop van geluk. Ook hebben alle juffen en meesters bloemen gehad van de ouders. “Dit steunt ons en laat zien dat we toch goed bezig zijn”, glundert Kim Keesmekers.

Na een week extra vrij zijn ook de ouders blij dat hun kroost weer even de deur uit is. "Ze vindt het weer helemaal leuk. Kinderen zijn flexibel", zegt moeder Kim als ze de school uit komt. Na de zomervakantie is het de bedoeling dat alle leerlingen samen weer samen in het gebouw zitten. "Waarschijnlijk komen er noodlokalen", weet Keesmekers. "Het is heel vreemd dat ze nu apart zitten. We zijn toch samen de school."

Archieffoto: SQ Vision Mediaprodukties.