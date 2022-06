112-nieuws: files op Brabantse snelwegen • aanrijding fietser in Tilburg

03.32

Een fietser is woensdagnacht aangereden door een automobilist op de kruising van de Ringbaan Noord en de Waalstraat in Tilburg. Dit gebeurde rond kwart over een, toen het slachtoffer volgens een 112-correspondent vanaf de Waalstraat de weg wilde oversteken. Het zwaargewonde slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis. gebracht.

